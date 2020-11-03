Иерусалим, , 18:14 — REGNUM Израиль и Австрия обмениваются разведданными после стрельбы в Вене, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает 3 ноября Jerusalem Post.

Нетаньяху сказал, что он говорил о произошедшем с австрийским канцлером Себастьяном Курцем. По словам израильского премьер-министра, «народ Израиля стоит вместе с Австрией… против дикости исламистского терроризма».

«Мы сотрудничаем всеми способами, включая нашу разведку и все другие инструменты, которые мы можем применить», — добавил Нетаньяху.

Ранее стало известно, что, по данным МВД Северной Македонии, трое лиц, причастных к теракту в Вене 2 ноября, имели как австрийское, так и македонское гражданство, при этом все трое были рождены в Австрии.