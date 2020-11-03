Скопье, , 18:09 — REGNUM В министерстве внутренних дел Северной Македонии 3 ноября сообщили, что трое лиц, причастных к теракту в Вене 2 ноября, имели как австрийское, так и македонское гражданство, при этом все трое были рождены в Австрии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в настоящее время сектор международного политического сотрудничества Северной Македонии ведет активное сотрудничество с полицией Австрии с целью обнаружить новые данные о террористах.

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил премьер-министру Северной Македони Зорану Заеву благодарность за проявленную солидарность и помощь в расследовании. Премьер-министры высказали готовность к продолжению коммуникации и сотрудничества в деле расследования террористической атаки.

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