Великий Новгород, , 05:12 — REGNUM Справедливое признание геноцидом преступлений гитлеровцев и их союзников на оккупированных территориях Советского Союза это недавнее решение российского суда вызывает много вопросов. Почему это не было сделано раньше — только один из них. Над вопросами восстановления исторической справедливости рассуждал автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Те, кто пытается оправдать коллаборационистов, пошедших на службу к Гитлеру, цепляются за утверждение, что Вторая мировая война была «войной с коммунизмом». Но давно известны и не опровергнуты высказывания и планы самих немецко-фашистских оккупантов и их союзников, заявлявших о необходимости уничтожить Россию как таковую, никогда не позволив ей возродиться как государство, при любой форме власти.

Отсюда понятны и преступные усилия оккупантов по уничтожению как можно большего числа мирных жителей на захваченной территории. Именно поэтому войну Советскому Союзу пришлось не просто заканчивать в Берлине, но и переустраивать послевоенную Европу, которая в большой своей части поддержала Гитлера в его «освободительных усилиях».

Читайте статью Михаила Демурина «Приговор о геноциде: наследники военных преступников вновь атакуют Россию».