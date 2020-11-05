Москва, , 06:58 — REGNUM В ответ на угрозу образования нового «оборонительного» блока стран под руководством США, России и Китаю есть что ответить. Настал ли момент для предъявления военного союза Москвы и Пекина и чем угрожает евразийской безопасности блок Quad, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Смена японского премьер-министра с Синдзо Абэ на Ёсихидэ Суга ознаменовалась не только сменой риторики Токио в отношении России на более жесткую. Прошедшая в начале октября в Токио встреча представителей США, Японии, Австралии и Индии была заявлена как встреча в формате Quad, или того самого «восточного НАТО», которое было анонсировано США. Согласие Индии участвовать в этом блоке, созданном для противостояния Китаю и России, может стать шагом к объединению линий евразийских потенциальных ТВД и потребует новых ответов от тех, против кого этот вызов направлен.

Но пока что Москве и Пекину нет необходимости предпринимать формальные шаги к объявлению себя военными союзниками. Ответ на вопрос «почему это так?» содержится в выступлении президента РФ Владимира Путина на Валдае, где он упомянул потенциальную возможность слияния угроз для России и Китая в одну угрозу, с которой придется бороться сообща. Почему же Индия предпочла противопоставить себя остальным членам ШОС?

Читайте статью Владимира Павленко «Валдайское выступление Путина как ответ очередному «Чемберлену»».