Скопье, , 18:00 — REGNUM Во вторник, 3 ноября, полиция Австрии направила в МВД Северной Македонии запрос на предоставление дополнительной информации о террористе Куйтиме Фейзулае, этническом албанце македонского происхождения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, запрос был предоставлен в рамках Европола. Сектор международного полицейского сотрудничества МВД Северной Македонии уже приступил к работе по сбору информации.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, лидеры албанских партий Македонии и заместитель премьер-министра Артан Груби выступили с резким осуждением теракта.

2 ноября Фейзулай открыл стрельбу по мирным жителям на улицах Вены. Погибли четыре человека, 22 получили ранения.

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