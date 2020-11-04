Москва, , 00:35 — REGNUM Если поставить знак равенства между коммунизмом и глобализацией, то понять геополитику становится очень просто. Почему такой подход соблазнителен, но противоречит реальности, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Обвинять Китай в «работе на англо-саксов» взялись люди, причисляющие себя к православным, а на самом деле исповедующие некое странное сектантство, которое по их мнению позволяет им безаппеляционно судить о мировых процессах.

Таким образом, между коммунистическим Китаем и троцкистской теорией перманентной революции ничтоже сумняся ставится знак равенства, хотя сделать это можно только по незнанию или сознательно стараясь исказить истину. Каков же настоящий взгляд Китая на глобализацию и свою роль в развитии?

Читайте статью Владимира Павленко «Псевдоправославная «инквизиция» в фокусе реалий истории и геополитики».