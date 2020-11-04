Ереван, , 05:24 — REGNUM Победа Азербайджана, достигнутая им в ходе последнего наступления на карабахском фронте, открывает двери перед политическим возвращением Турции в Закавказье. Почему с исторической точки зрения пришла пора Закавказью почувствовать на себе всю прелесть турецкого присутствия, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пока в мире наблюдается шаткий баланс сил, уравновесивший геополитические притязания основных игроков, на сцену могут выйти те государства, кого еще недавно в качестве самостоятельных игроков никто не воспринимал. Таков и османский порыв Турции, взявшейся за достижение регионального доминирования.

Пока ни Россия, ни Китай, ни США, не говоря уже о Евросоюзе, не могут по разным причинам ничего противопоставить турецкому динамизму, Анкара будет планомерно расширять географию своих, в том числе и силовых, шагов к достижению вышеуказанной цели. Как же поведут себя те, кому суждено попасть под «обаяние» новой Османской империи и в чем может здесь проявиться будущий интерес для России?

Читайте статью Александра Запольскиса «Перспектива Карабаха и Армении в борьбе между Россией и Турцией».