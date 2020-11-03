Москва, , 17:28 — REGNUM Глава правительства России Михаил Мишустин официально присвоил наименование восьмому административному району Екатеринбурга. Распоряжение № 2822-р от 30 октября опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Присвоить наименование «Академический» району, образованному на территории г. Екатеринбурга Свердловской области», — говорится в документе. Основанием для этого стал федеральный закон «О наименовании географических объектов», а с предложением назвать его именно Академическим обратилось областное Заксобрание.

Отметим, новый район официально появится к 300-летию Екатеринбурга, которое предстоит отмечать в 2023 году. Как пишет Накануне.Ru, ранее название «Академический» поддержали жители территории. Опрос проводился с 1 по 14 мая на портале мэрии города. За данное наименование проголосовали 94,24% участников опроса.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря 2019 года депутаты гордумы поддержали решение создать в городе ещё один район. С такой инициативой выступил мэр Александр Высокинский. А затем он официально был выделен из Ленинского и Верх-Исетского районов.

Отметим, это название де-факто закреплено за жилым районом уже много лет. Разработка проекта «Академический» началась в 2005 году, а уже в 2007 — здесь было начато строительство первых домов. Их сдали в июне 2009 года. За несколько дней до этого ход работ проинспектировал на тот момент президент России Дмитрий Медведев, который посетил Екатеринбург для участия в саммите ШОС и встрече БРИК. Уже тогда строящийся район называли городом в городе.

Ранее об этом: Дмитрий Медведев осмотрел строящийся район «Академический» в Екатеринбурге