Киев, , 17:28 — REGNUM Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не исключает, что при развитии конституционного кризиса вскоре у него «найдут» поддельный российский паспорт.

Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 3 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня не хватает только моего российского паспорта, которого у меня нет, но мне хотят подбросить. Он будет, конечно, сфальсифицирован, этот российский паспорт, но его покажут по телевидению, его работники правоохранительных органов запишут», — заявил Тупицкий.

Судья задался вопросом, как в нынешней ситуации вообще можно доказать, что «найденный» паспорт поддельный.

«А как доказать, что он не тобой подделан? А нужен ли мне поддельный паспорт Российской Федерации? При фабрикации дела это нужно, деваться некуда, но для чего это делать?», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что это Россия с помощью своих агентов влияния инициировала в Конституционном суде рассмотрение ряда «основополагающих законов».

После этого радикалы анонсировали визит к дому судьи и объявили, что «подвезут его к границе с Россией».