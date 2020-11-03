Вена, 3 ноября 2020, 17:22 — REGNUM Гражданином Австрии и Северной Македонии был террорист, ликвидированный в день теракта в Вене 2 ноября, сообщил 3 ноября журналистам австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер.
По словам Нехаммера, у этого человека найден укороченный автомат Калашникова, винтовка, ещё одно огнестрельное оружие и мачете.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по делу о теракте в Вене задержаны 14 человек из окружения вышеупомянутого террориста, застреленного силовиками 2 ноября в ходе теракта.
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