Вена, , 17:22 — REGNUM Гражданином Австрии и Северной Македонии был террорист, ликвидированный в день теракта в Вене 2 ноября, сообщил 3 ноября журналистам австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер.

Нехаммер «Преступник уже имел судимость за попытку выезда на «джихад» и попытку примкнуть к террористическому объединению «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда его приговорили к 22 годам заключения, но он был выпущен раньше срока».

По словам Нехаммера, у этого человека найден укороченный автомат Калашникова, винтовка, ещё одно огнестрельное оружие и мачете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по делу о теракте в Вене задержаны 14 человек из окружения вышеупомянутого террориста, застреленного силовиками 2 ноября в ходе теракта.

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