Киев, , 17:21 — REGNUM В ходе недавнего избирательного процесса в местные советы на Украине наблюдались массовые нарушения и фальсификации. Соответственно, тот факт, что до сих пор отсутствуют окончательные результаты волеизъявления народа, может свидетельствовать о попытках преднамеренного их искажения в отдельных регионах.

Об этом на брифинге в кулуарах Рады сегодня, 3 ноября, заявил депутат парламента, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Идут массовые нарушения, фальсификации на выборах. Они были в Николаеве и Николаевской области, в Донецкой, Луганской областях. Что касается нашей партии, то на что мы неоднократно акцентировали внимание — такие нарушения до сих пор продолжаются в Одессе, Одесской области, в Харькове, Харьковской области. Фактически повсеместно», — отметил политик.

Медведчук раскритиковал ситуацию, которая сложилась на Украине с подсчетом голосов избирателей.

«Вдумайтесь, девятый день после выборов идет подсчет голосам. Есть окончательный результат? Категорически нет! Лишь отдельные результаты в отдельных регионах, что является незначительным на фоне результатов всех выборов в местные советы и выборов мэров городов. Это что, страна в смартфоне? Это так называемая диджитализация?» — задался парламентарий риторическим вопросом.

Народный депутат уверен, что такая заминка может служить подтверждением фальсификаций.

«Почему нет результатов голосования? Не умеют считать? Не могут заполнить протоколы? Территориальные комиссии не могут свести протоколы, участковые комиссии — подвести результат? Нет. Но кому это выгодно? Выгодно именно тем, кто сегодня занят преступной фальсификацией результатов выборов», — уверен Виктор Медведчук.

По его мнению, именно украинская власть должна нести ответственность за сложившуюся вопиющую ситуацию с подсчетом голосов, поскольку попустительствует фальсификации и преступным действиям, направленным на искажение результатов выборов в отдельных регионах.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине состоялись еще 25 октября. По предварительным данным, партия власти «Слуга народа» в подавляющем большинстве советов заняла лишь 3−4 место со средним результатом порядка 10%. Также партия Зеленского не смогла выиграть выборы мэра ни в одном относительно крупном городе страны.

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