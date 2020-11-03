Киев, , 17:09 — REGNUM Если один из судей Конституционного суда Украины сейчас заявит, что согласен повесить мантию — это спровоцирует цепную реакцию, заявил в своем комментарии 3 ноября украинский политический эксперт Сергей Быков.

По оценке специалиста, после последних заявлений президента и депутатов Верховной рады мяч сейчас на стороне судей Конституционного суда.

«Народные депутаты предложили судьям КС добровольно уйти в отставку. Полагаю, это самый разумный из вариантов решения конституционного кризиса для власти. Как минимум, отставка перезапустит суд в законном поле. Но с другой стороны — отставка судей будет явной победой офиса президента Зеленского. Особенно, если они (судьи) понимают, что голосов за законопроект президента (об увольнении нынешнего состава суда) в Раде может не хватить», — отметил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня силами фракции «Слуга народа» Верховная рада Украины приняла обращение к судьям, в котором призывает их подать в отставку.

Сегодня же глава Конституционного суда Александр Тупицкий дал понять, что об отставке речь не идет и заявил, что принудительный роспуск суда может привести к нарушению территориальной целостности Украины.