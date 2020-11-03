Минск, , 16:55 — REGNUM Ранее судимый гражданин, разбивший деревянной битой автомобили белорусских милиционеров в Гродно, задержан по горячим следам. Об этом 3 ноября проинформировала пресс-служба МВД Белоруссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

"Четыре автомобиля, принадлежащие сотрудникам Октябрьского РОВД, были повреждены сегодня ночью. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали по горячим следам 37-летнего мужчину. Он живет рядом с райотделом милиции», — сказано в официальном сообщении.

Задержанный пояснил, что «на хулиганскую выходку он решился после употребления спиртного и чтения деструктивных телеграм-каналов, в которых призывают оказывать активное сопротивление милиции».

МВД проинформировало также, что 16 сентября возле этого же РОВД 44-летний местный житель камнем повредил служебный автомобиль. «Инциденту предшествовало задержание мужчины на улице (прохожие сообщили, что он странно себя ведет). После освидетельствования и разбирательства его отпустили. Покинув здание РОВД, горожанин подошел к автомобилю, камнем разбил стекло и повредил кузов», — сообщило министерство.

Оно проинформировало также о задержании подозреваемого в поджоге общественного пункта охраны правопорядка в Бобруйске (опорный пункт Ленинского РОВД). К уголовной ответственности привлечён 42-летний безработный горожанин, который после совершения преступления уехал в Россию, затем вернулся и сразу же был задержан.