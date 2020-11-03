Будапешт, , 16:32 — REGNUM Глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто на своей странице в Facebook сообщил, что «в Европе пора бить тревогу и сплотиться в борьбе против терроризма» после терактов в Вене.

«Беспрецедентная волна терроризма захлестнула континент. В Европе пора бить тревогу и сплотиться в борьбе против терроризма. Объединиться перед общей угрозой. Мы все должны осознавать, что безопасность Европы подвергается сокрушительной атаке, а вместе с ней и наш европейский образ жизни», — написал министр.

Сийярто также заверил, что Австрия может рассчитывать на Венгрию.

Напомним, 2 ноября вечером в столице Австрии было совершено сразу несколько атак в шести местах города. По последним данным, скончались пять человек.

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