Стокгольм, , 17:10 — REGNUM «Шведские демократы», третья крупнейшая политическая сила в шведском Риксдаге, говорили о радикальном исламизме как о самой большой угрозе для Швеции еще десять лет назад. К сожалению, партия оказалась права, — именно так прореагировал лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон на чудовищный теракт, произошедший накануне в столице Австрии. Об этом сообщила газета Fria Tider.

По словам политика, террористическая угроза — гораздо более глубокая проблема, чем многие готовы признавать.

«Это не отдельные сумасшедшие, все это хорошо организовано. Это длительная война против нашей демократии, против нашей свободы слова. Война против всего того, что мы собой воплощаем и за что выступаем в нашей части мира», — заявил Окессон.