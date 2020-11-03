Бразилиа, 3 ноября 2020, 16:27 — REGNUM Вмешательство в американские президентские выборы со стороны других стран было бы вполне логичным явлением, заявил бразильский президент Жаир Болсонару 3 ноября в своём Twitter.
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По его словам, американские выборы — важное событие для всего мира, так что мало кто остаётся к нему равнодушным.
Он выразил опасения, что выборы президента в его стране так же не защищены от вмешательства извне. Это, как он считает, в интересах тех, кто хочет привести к власти лояльных к ним политиков.
По его словам, «Южная Америка движется влево», причём не сама по себе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 ноября, в США проходят выборы президента. От республиканцев — действующий президент Дональд Трамп, от демократов — Джо Байден.
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