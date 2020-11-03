Варшава, , 16:27 — REGNUM После серии терактов в Вене президент Польши Анджей Дуда направил президенту Австрии послание с соболезнованиями. В письме к Александру ван дер Беллоу польский лидер назвал нападение террористов на австрийскую столицу «варварским». Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«В это трудное время польские граждане проявляют солидарность с австрийскими, разделяют боль с семьями погибших и выражают решительное неприятие трусливых актов насилия, мотивированных фанатизмом и ненавистью», — написал Анджей Дуда.

Дуда также заверил австрийского лидера, что «Польша всегда будет решительно выступать против любых проявлений терроризма и насилия». «Мы также всегда будем стоять плечом к плечу со всеми, кто, исповедуя схожие ценности, хочет защитить культурное наследие нашей цивилизации», — заверил президент Польши.

Напомним, 2 ноября вечером в столице Австрии были совершены атаки сразу в шести местах города.