Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM В Петербурге следует вернуть весенние «коронавирусные» ограничения, иначе городу просто не хватит специализированных коек для COVID-больных. Об этом губернатора Александра Беглова попросили депутаты Заксобрания Петербурга от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, парламентарии отметили, что Петербург подступает к рубежу в тысячу новых заболевших в сутки — почти 950 случаев заражения было зафиксировано в последние 24 часа, что почти вдвое превышает максимальные показатели весны и первой волны коронавируса. По мнению депутатов, призывы носить маски и перчатки добровольно не слишком существенно воздействуют на горожан.

Парламентарии указывают, что система здравоохранения работает в экстремальных условиях с максимальной нагрузкой, а Петербург даже в теории не способен вечно наращивать коечный фонд и парк машин скорой помощи, не говоря о персонале больниц.

По мнению депутатов, нужно частично закрыть или существенно ограничить по времени работы и числу посетителей крупные ТЦ, клубы, бары, рестораны, отправить школы и вузы на дистанционное обучение, а людей старше 55 лет вновь посадить на обязательную самоизоляцию.

«Если это сделать сейчас, можно еще избежать лавинообразной нагрузки на здравоохранение и сберечь много человеческих жизней. Главный принцип — человеческая жизнь выше любых экономических трудностей», — говорится в обращении.

Читайте также: «Критически много заражённых»: Беглов предупредил об угрозе локдауна

Напомним, накануне Александр Беглов заявил, что в Петербурге стало критически много зараженных коронавирусом. Тем не менее Смольный отрицает необходимость локдауна, связывая это с проблемами в экономике.

«Для того чтобы решить эту задачу и не дать экономике «упасть», не спровоцировать кризис, не следует ограничивать работу промышленного сектора, строительства и отраслей материального производства. При этом предприятия, связанные с обслуживанием социальных контактов, должны существенно ограничить свою деятельность и перейти в онлайн», — считают депутаты Заксобрания Петербурга.

Читайте также: В Петербурге достигнут очередной максимум по числу заражений коронавирусом

Напомним, за 2 ноября в Петербурге зафиксировано 944 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 59 человек. Обе цифры — абсолютный рекорд за всё время пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов назвал условие для введения жёстких ограничений

Читайте развитие сюжета: Путин и Беглов обсудили число коек для лечения COVID в Петербурге