Подгорица, , 16:24 — REGNUM Согласно данным опроса, проведенного агентством De Facto Consultancy в Черногории, 77,2 процента респондентов заявили, что чувствуют себя в Черногории в полной безопасности, но более четверти (26,7 процента) считают, что социально-политические отношения могут привести к насилию. Наибольшее беспокойство вызывали боснийцы и албанцы, проживающие в Черногории.

«А именно, среди тех, кто заявил, что они верят в возможность насилия, есть 45,1% боснийцев, 41,5% албанцев, 30,5% мусульман, 28,3% черногорцев и 19,6% сербов. На вопрос, в какой форме, по их мнению, может проявляться насилие, наиболее ответили, что это могут быть насильственные протесты (69,4 процента), индивидуальные этнически мотивированные конфликты (66 процентов) и организованные этнические конфликты (59,8 процента)», — отмечается в пояснительной записке к исследованию.

Три четверти респондентов, 74,2 процента, оценивают межнациональные отношения в Черногории как очень хорошие и в основном хорошие.

Наибольшая этническая дистанция всех групп, черногорцев, сербов, боснийцев, мусульман, албанцев, выражена по отношению к цыганам.

Большинство респондентов, 73,8%, по данным опроса, считает себя антифашистами, 12,8% заявили, что не чувствуют этого, а 13,4% затруднились с ответом.

«На вопрос, кто был прав во время Второй мировой войны, 37,7% ответили, что считают, что никто не был прав, а 32,1% не имели никакой позиции по этому вопросу. Почти четверть из 24,4% назвали партизан, 3,4% четников и 2,3% зеленых», — отмечается в результатах исследования.

Данные показывают разделение в отношении геноцида в Сребренице, например, 42,2 процента респондентов считают, что День памяти жертв в Сребренице следует отмечать, 44,4 процента не согласны с этим, а 13,4 процента не имеют никакой позиции по этому вопросу.

«Аналогичная ситуация и с операцией «Буря», поэтому 39,5% считают, что День памяти жертв операции «Буря» следует отмечать, 47,6% — нет, 12,9% затруднились с ответом», — говорится в заявлении.

Каждый пятый респондент, 21,5%, не считает, что Черногория поступила правильно, когда извинилась за военные преступления против Хорватии. Почти четверть респондентов, 23,6 процента, не считают, что в Сребренице в 1995 году был геноцид.