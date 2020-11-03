Варшава, , 16:23 — REGNUM Депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость», выступающей за ограничение права на аборт, Анна Мильчановская на своей странице в Twitter сообщила, что могилы её родителей были осквернены протестующими против решения Конституционного суда по поводу ужесточения запрета на проведение абортов.

Сообщается, что на надгробии отца и матери депутата оставили листовки, на которой написано следующее: «Дочь Анна позорит вашу память». На листовках также изображен логотип организации «Женская забастовка», которая уже две недели проводит демонстрации в Польше.

Депутат сообщила, что эта ситуация заставила её испугаться, но это уже далеко не первый акт давления на нее. «Уже дважды под моим домом собирались сотни людей, чтобы протестовать прямо возле места, где я живу. Мне страшно», — сообщила Мильчановская.

Комментируя листовки на могилах родителей, политик сказала, что этот поступок «за гранью воображения». «Я не понимаю, как можно таким образом осквернить и не уважать покой моих родителей и других людей», — заявила политик.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.