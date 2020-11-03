Варшава, , 16:18 — REGNUM С 3 ноября в Польше вступило в силу положение, предусматривающее новые выплаты пособия по уходу за ребенком или членом семьи, подлежащим обязательному нахождению на карантине или изоляции из-за пандемии. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Согласно новым правилам, родители или опекуны ребенка до 14 лет могут обратиться с заявлением в Департамент социального страхования, предоставив туда документы, подтверждающие нахождение ребенка дома в связи с карантином, вынужденным удалённым обучением в школе или изоляцией. В таком случае родителям или опекунам будет выплачено пособие.

Напомним, с 24 октября вся территория Польши из-за пандемии объявлена «красной зоной», что предусматривает, помимо прочего, введение дистанционного обучения в школах для учеников 4−8 классов. Подростки смогут выходить на улицу с 8 до 16 часов и только со взрослыми.