Минск, , 16:13 — REGNUM Госпредприятие ОАО «Нафтан» (г.Новополоцк, Восточная Белоруссия) направляет своих сотрудников на бастующее госпредприятие ОАО «Гродно Азот» (г.Гродно, Западная Белоруссия). Об этом в издании «Вестник Нафтана» заявил гендиректор новополоцкого нефтехимического гиганта Андрей Сойко.

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Направление штрейкбрехеров подано так: «Сегодня мы направили своих специалистов к вам для оказания помощи в обеспечении непрерывного технологического процесса и недопущения остановки производства в том числе, и по причине сложной эпидемиологической ситуации».

«Мы уверены, что планы отдельных провокаторов и экстремистов на то, что ОАО «Гродно Азот» остановится, и рабочие останутся без зарплаты, не будут реализованы, — заявил гендиректор «Нафтана». — Никому не удастся методами шантажа и запугивания разрушить производство и солидарность рабочих. Завтра, если потребуется, — вы поможете нам».

Напомним, госпредприятие «Гродно Азот» одним из первых приняло участие в забастовочном движении, которое начало развиваться с августа — после окончания президентской кампании. В октябре действующая с территории Евросоюза экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о новой забастовке (с 26 октября), направленной на свержение режима Александра Лукашенко.

В президентском дворце прошло несколько совещаний, в ходе которых Лукашенко распорядился увольнять бастующих рабочих и отчислять солидарных с ними студентов. Гендиректор ОАО «Гродно Азот» Игорь Бобырь 30 октября анонсировал увольнение бастующих рабочих, которых назвал террористами, а также привлечение штрейкбрехеров.

На гродненском госпредприятии бастуют рабочие цехов «Аммиак-3» и «Карбамид-4». На новополоцком «Нафтане» ранее было принято решение бастовать без остановки экологически опасного производства. Оба госпредприятия входят в состав госконцерна «Белнефтехим».