Париж, , 16:16 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетил посольство Австрии в Париже, чтобы «выразить солидарность народа Франции» с жителями Вены, где 2 ноября произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает Le Figaro.

По окончании визита президент Франции произнес краткую речь перед представителями СМИ. «Я думаю, что… эта атака свидетельствует о намерении наших врагов атаковать все, что составляет суть Европы, этого оплота свободы, культуры, ценностей. Ничего из этого мы не уступим», — заявил Макрон.

Президент подтвердил, что с момента атаки поддерживает контакт с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Европа сделает все, чтобы остаться вместе, чтобы бороться с бедствиями терроризма, чтобы вместе двигаться вперед», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 17 человек были ранены и пятеро убиты в результате теракта в столице Австрии.

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