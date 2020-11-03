Джакарта, , 16:08 — REGNUM В департаменте многостороннего сотрудничества министерства иностранных дел Индонезии заявил, что государство поощряет многостороннее сотрудничество, в том числе в рамках форума G20, сообщает Antara.

«Группа двадцати является основным форумом для международного сотрудничества, в котором участвуют 19 стран и один регион, на которые приходится около 85% мирового ВВП, 75% международной торговли и 2/3 населения мира», — заявил Фебриан Раддьярд глава департамента многостороннего сотрудничества МИД Индонезии.

Индонезия на форуме G20 играет активную роль в формировании глобальной экономической архитектуры.

Напомним, Индонезия будет председательствовать на форуме G20 в 2023 году после Италии и Индии. В том же году Индонезия также станет председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).