Чебоксары, , 15:53 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 3 ноября, на внеочередном заседании городского собрания депутатов Чебоксар выбрали главу администрации. Кадровой революции не произошло: на пост переизбран 43-летний Алексей Ладыков, который сидит в мэрском кресле более девяти лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Ладыков защищает перед конкурсной комиссию программу социально-экономического развития Чебоксар Cap.ru

Конкурентом Ладыкову выбрали неизвестную общественности предпринимательницу Олесю Абашеву. Их кандидатуры были рассмотрены на заседании столичного парламента, по итогам которого сити-менеджером переизбран Алексей Ладыков: как и в 2015 году, трое депутатов проголосовали против его назначения, а уровень поддержки за пять лет снизился с 33 депутатских голосов до 30.

«Это опять я. Здравствуйте», — слова Ладыкова, сказанные им пять лет назад при переизбрании, применимы и к текущей ситуации.

Отметим, глава администрации избирается на пять лет.

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Напомним, о том, что Ладыков выдвинет себя на конкурс, могла свидетельствовать его возросшая за последний месяц активность в соцсетях, где он показательно продолжал рассуждать о развитии города и столичных планах, хотя к этому моменту и остался без полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Ладыков работает сити-менеджером с июня 2011 года, в сентябре 2015 года переизбран на второй срок, в октябре 2020 года его полномочия истекли вместе с выборами нового состава городского собрания депутатов. До прихода в органы власти он был депутатом городского собрания, в разное время возглавлял общества с ограниченной ответственностью «Протект», «Инкрит», СК «Старатель».

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