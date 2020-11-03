Баку, , 15:54 — REGNUM В настоящее время села в Агдамском и Агджабединском районах Азербайджана обстреливаются с применением артиллерии армянскими ВС. Об этом 3 ноября сообщает азербайджанское минобороны.

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"Подразделения вооруженных сил Армении вновь подвергают артиллерийскому обстрелу гражданскую инфраструктуру в селах Агдамского и Агджабединского районов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что подразделениями азербайджанской армии в связи с этим предпринимаются «адекватные ответные меры».

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что серьезные потери понесли подразделения спецназа ВС Азербайджана в ходе военных действий на юго-восточном направлении в Нагорном Карабахе.