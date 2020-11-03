Степанакерт, , 15:49 — REGNUM Колонна азербайджанского спецназа «Яшма» попала под удар близ села Тагавард в Нагорном Карабахе, сообщает 3 ноября Телеграм-канал WarGonzo.

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Опубликована также фото, на котором изображена разгромленная колонна. На снимке показана сгоревшая боевая машина пехоты и тело военнослужащего. Число погибших и пострадавших не раскрывается.

Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что подразделения специального назначения ВС Азербайджана понесли серьезные потери в боях на юго-востоке Карабаха.

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