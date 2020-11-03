Тбилиси, , 15:56 — REGNUM В Грузии на сотрудников Центризбиркома начали оказывать психологическое давление. Это заявление, как сообщает интернет-издание Netgazeti, 3 ноября сделала глава ЦИК Тамар Жвания на встрече с представителями дипломатических миссий и организаций-наблюдателей.

Жвания отметила, что согласна с теми замечаниями, которые сделали в наблюдающих организациях, но, по ее словам, в соцсетях в основном распространяют дезинформацию об избирательных протоколах.

«К сожалению, ведется неизмеримая атака на избирательную администрацию, включая распространение дезинформации, в том числе психологическое давление на избирательную администрацию, а также на меня лично. И это давление направлено на то, чтобы помешать избирательной администрации функционировать и проводить второй тур», — заявила руководитель Центризбиркома.

Она подчеркнула, что в ЦИК сделают всё возможное для того, чтобы избирательный процесс находился в рамках законодательства. Жвания также сообщила, что ведется процесс исправления протоколов, на которые пришли юридически обоснованные жалобы.

Стоит отметить, что возле здания ЦИК в Грузии собрались протестующие. Они заявляют, что результаты голосования на парламентских выборах были «сфальсифицированы», требуют проведения новых выборов и отставки Жвании.

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