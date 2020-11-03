Киев, , 15:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен распустить Верховную раду Украины. Об этом заявила депутат парламента, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 3 ноября, общаясь с журналистами.

Юлия Тимошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я считаю, что эта Верховная рада, чем быстрее будет распущена, тем лучше», — сказала она.

Тимошенко выразила надежду, что следующий состав парламента не будет столь «маргинальным и антиукраинским», как нынешний.

По её мнению, основанием для роспуска Рады может стать распад парламентской коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимошенко заявила, что Зеленский развязал «настоящий террор», пытаясь подчинить себе Конституционный суд Украины.

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