Ереван, , 15:46 — REGNUM Серьезные потери понесли подразделения спецназа ВС Азербайджана в ходе военных действий на юго-восточном направлении в Нагорном Карабахе. Об этом 3 ноября сообщает пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметила Степанян, представители армии обороны Нагорного Карабаха совместно с добровольцами «устроили противнику настоящий «ад» в наших лесах и ущельях», на протяжении последних дней.

«Террористические группировки и подразделения спецназа противника продолжают нести серьезные потери в живой силе и технике», — говорится в сообщении пресс-секретаря.

Также она указала, что в данный момент подразделения армии обороны Карабаха и добровольцы продолжают выявлять и поражать огнём места нахождения подразделений азербайджанской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе погиб студент пятого курса Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Андраник Навоян, который был призван в армию обороны Нагорно-Карабахской республики.