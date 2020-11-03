Аланья, Турция, , 15:34 — REGNUM Свои соболезнования в связи с гибелью российского туриста в результате крушения прогулочного судна в Средиземном море у турецкого города Аланья в провинции Анталья выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Соответствующее сообщение 3 ноября размещено на странице дипломата в соцсети Twitter.

«Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Алании, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся», — говорится в сообщении главы турецкого МИД.

Также он указал, что власти страны заботятся обо всех нуждах пострадавших при крушении судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате крушения туристического катера в районе города Аланья в турецкой провинции Анталья погиб один гражданин России.