Бишкек, , 15:22 — REGNUM «За кадровой чехардой, которая последовала за сменой власти в октябре 2020 года политики в Киргизии забыли о насущных проблемах. Это грозит стране глубоким кризисом», — сказал политолог из Киргизии Марат Казакбаев, комментируя ИА REGNUM текущую политическую ситуацию в стране.

По мнению эксперта, новому правительству и и.о. президента Садыру Жапарову нужно обратить внимание на несколько важных проблем.

«Во-первых, необходимо продолжить подготовку ко второй волне пандемии коронавируса. Ситуация с заболеваемостью близка к критической и если не продолжать работу по оснащению больниц и поддержке врачей — медицинская система «захлебнется», — сказал Казакпаев.

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Политолог считает, что киргизским властям необходимо обратить внимание на проблемы экономики.

«Важно обеспечить работу предприятий, успокоить бизнесменов, продолжать сотрудничество по ключевым направлениям ЕАЭС. Малый и средний бизнес и без того пострадал от ограничений, связанных с пандемией, не нужно создавать им дополнительных проблем. Это вторая важная проблема, на которую необходимо обратить внимание и.о. главы государства».

Казакбаев подчеркнул, что только после решения основных проблем Бишкеку можно заняться политикой.

«За кадровой чехардой, которая последовала за сменой власти в октябре 2020 года политики в Киргизии забыли о насущных проблемах. Это грозит стране глубоким кризисом. Нужно донести до киргизстанцев простую истину — дайте чиновникам работать. Если раньше стабильность была важна для развития, то сейчас речь идет о сохранении хотя бы базовой системы, на которой держится государство», — сказал он.

Эксперт отметил, что «Киргизии важно войти в правовое поле».

«Нужно снять все вопросы, которые международное сообщество адресует новой власти», — резюмировал политолог.