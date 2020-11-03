Киев, , 15:20 — REGNUM Украина может распасться, если в стране не будет действовать Конституционный суд (КСУ). Об этом заявил 3 ноября на брифинге глава КСУ Александр Тупицкий.

«Появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределении или отделении от Украины, и для правомерности действий по защите территориальной целостности требуется обращение в КСУ, которое должно быть рассмотрено немедленно», — рассказал он.

Только после решения КСУ возникают правовые основания для борьбы с сепаратизмом «иначе это будет кровопролитие», добавил Тупицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о том, что в конфликте с Конституционным судом власти Украины явным образом нарушают несколько статей Уголовного кодекса страны.

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