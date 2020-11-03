Минск, , 15:15 — REGNUM «У нас очень модно говорить, что церковь отделена от государства. С первых дней своего президентства я говорил и повторяю неустанно: церковь, особенно православная, — основная скрепа нашего государства, особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность. Как может быть церковь отделена от государства, читай: вне государства быть? Не может. Это опора, один из основных стержней государства, идеологических, если хотите», — заявил 2 ноября Александр Лукашенко, принимая в своём дворце патриаршего экзарха всея Белоруссии — митрополита Минского и Заславского Вениамина.

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«И пока мы не выработали в своей идеологии какую-то целостную национальную идею (сейчас больше всего патриотизм выступает на первое место), церковь всегда являлась и будет являться духовной основой, если хотите, идеологической основой нашего государства. Я не могу представить, что наши конфессии, в том числе главная — православная, вне государства, — сказал Лукашенко. — Но этим я хочу, владыка, сказать, что вы не чужой человек в государстве. Вы не где-то там — вы наш, государственный человек, как и все другие. И государство всегда готово подставить вам плечо».

Как сообщает президентская пресс-служба, глава Белорусского Экзархата РПЦ (БПЦ) в свою очередь подчеркнул, что и церковь не может существовать вне государства. В официальном сообщении приводятся такие слова митрополита Вениамина: «И мы переживаем за государство. Готовясь к встрече, мы продумали, проанализировали, в чем можно было бы помочь с учетом нынешней ситуации».

Напомним, после окончания президентской кампании 2020 года начались массовые протесты против бессменного правления Лукашенко. Белорусские конфессии выразили сочувствие репрессированным и осудили насилие.

Лукашенко в ходе состоявшейся 2 ноября встречи нажаловался православному митрополиту Вениамину на католического митрополита Минско-Могилёвского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который якобы «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать нашу страну».