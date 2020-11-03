Киев, , 15:11 — REGNUM Ряд украинских радикальных организаций намерены устроить акцию возле дома главы Конституционного суда Александра Тупицкого и в случае необходимости доставить судью «к границе с Россией».

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 3 ноября.

Согласно заявлению радикалов, визит запланирован на 7 ноября и может закончиться силовыми действиями, вплоть до поджога дома Тупицкого.

«Все эти годы мы сдерживали радикально настроенных побратимов. Объясняли, что надо, чтобы как в Европе, а не как в Южном Судане… Но сейчас (после решения Конституционного суда) правил больше нет. Закона больше нет. Теперь на наших акциях можно всё. Если в субботу неизвестный патриот подожжет хату Тупицкого, я от неё прикурю и запощу селфач. Теперь каждый делает, что считает нужным. Южный Судан так Южный Судан», — заявил один из организаторов акции Сергей Хаджинов.

Радикал отметил, что в ходе визита Тупицкому и другим судьям КС передадут символическое приглашение в Ростов, а «если надо — можно подвезти его до границы».

«Отправим судей-предателей туда, где им и место!» — призвал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что Россия с помощью своих агентов влияния инициировала в Конституционном суде рассмотрение основополагающих законов, которые являются основой евроатлантической интеграции Украины. Он добавил, что если парламент не распустит КСУ, то «это может сделать улица».

Накануне сам Зеленский заявил, что ситуация, вызванная противостоянием с Конституционным судом, грозит перерасти в насилие на улицах.

«Последнее решение КС, эти скандальные фундаментальные законы — прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит КС за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах», — заявил он.