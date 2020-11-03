Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Поразительно, сколько всего интересного американские лидеры могут наговорить, если ситуация непосредственно затрагивает их интересы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 3 ноября, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.

Флаг США

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что в США нет свободы прессы и есть «замалчивание со стороны прессы».

«Заявив, что в США нет свободы прессы, нынешний президент США, как говорится, открыл Америку. Поразительно, сколько всего американские лидеры могут наговорить, если та или иная ситуация, в данном случае со СМИ, непосредственно затрагивает их интересы! Теперь этот мем навсегда останется с Америкой.

Трамп, конечно, считает, что «замалчивание событий» касается только его или его противника по президентской гонке. Если Трамп останется у власти, он это замалчивание постарается ликвидировать — особенно в части, имеющей отношение к Джо Байдену.

Именно поэтому Байден будет бороться за президентское кресло и после возможного неудачного для него подсчёта голосов всеми доступными средствами, в том числе и выходящими за рамки закона. В случае его прихода к власти положение со свободой СМИ в США станет ещё хуже.

Но и при Трампе, конечно, полной свободы слова в США не будет. Да её и не было никогда — правильно Трамп говорит.

Почти 200 лет тому назад великий Пушкин по данному поводу высказался точно: «И мало горя мне, свободно ли печать морочит олухов…». Как в сегодняшний день глядел. Именно здесь проходит грань наличия или отсутствия исторической перспективы у той или иной страны: вопрос не в том, есть ли в ней «свобода слова»; вопрос в том, сколько олухов произвела её система образования!» — отметил Михаил Демурин.