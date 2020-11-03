Киев, 3 ноября 2020, 15:02 — REGNUM У Украины есть несколько альтернатив взамен Минским соглашениям. Об этом заявил глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук 3 ноября в интервью «Интерфакс Украина».
Кравчук добавил, что это его личное мнение, а решение по поводу государственной политики будет принимать президент Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Германии на Украине Анка Фельдхузен заявила, что Украина не сможет получить гарантии безопасности, прописанные в Будапештском меморандуме, поскольку данный документ представляет собой политическую декларацию.
Читайте ранее в этом сюжете: Посол Германии: Будапештский меморандум — это политическая декларация