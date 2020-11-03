Киев, , 14:52 — REGNUM Народные депутаты Верховной рады призвали Конституционный суд принять «все необходимые меры» по восстановлению действенности функционирования суда, «с учетом выбранного европейского и евроатлантического курса страны».

Соответствующее заявление в ходе заседания сегодня, 3 ноября, озвучил депутат от «Слуги народа» Александр Бакумов.

Депутаты призвали судей КСУ, которые поддержали конфликтное решение от 27 октября, сложить с себя полномочия по собственному желанию, или же подать безотлагательно в отставку.

При этом Рада подтверждает «приверженность идеалам и принципам демократии, верховенства права и уважения и защиты прав человека», а также исключительно важную роль, которую призван играть КСУ.

В свою очередь, заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила журналистам, что соответствующее заявление подписали депутаты «Слуги народа», «Голоса», «Европейской солидарности» Порошенко, а также депутатской группы «Доверие».

Оппозиционные к власти депутаты данное обращение от имени Рады пока не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Владимир Зеленский в эфире украинского телевидения заявил, что судьи Конституционного суда Украины должны самостоятельно уйти в отставку и это будет «самым мягким» вариантом разрешения нынешнего кризиса.