Белград, , 14:50 — REGNUM Председатель парламента Сербии Ивица Дачич на пресс-конференции 3 ноября заявил, что Сербия готова к любому результату выборов в США. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Дачич напомнил, что выборы в США являются «мировым событием», и результаты этих выборов, по его словам, будут иметь серьезные последствия для международных отношений в целом, и, безусловно, Сербия также станет частью того региона, на который повлияют результаты выборов.

«Мы должны быть готовы к любому результату. Независимо от того, кто победит, мы должны укреплять отношения с США, учитывая, что ни один, ни другой кандидат не является для нас чужим, и что мы поддерживали контакты и вели переговоры как с Джозефом Байденом, так и с Дональдом Трампом в прошлом», — сообщил Дачич журналистам в парламенте.