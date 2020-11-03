Тбилиси, , 14:43 — REGNUM Оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» проведет протестный митинг 7 ноября на площади Свободы в Тбилиси. Об этом, как передает агентство Report, 3 ноября сообщила лидер этой партии Ирма Инашвили на брифинге.

Она заявила, что требует от правящей партии «Грузинская мечта» назначить новые выборы в парламент. До тех пор «патриоты» будут проводить акции протеста.

«Мы начинаем кампанию протеста, это будут сплошные широкомасштабные митинги, пока правительство не назначит повторные выборы. В субботу, 7 ноября, в 17:00 соберемся на Площади Свободы. Мы призываем всех сторонников перейти к нынешнему этапу борьбы», — сказала Инашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных партий Грузии ранее заявили, что итоги прошедших 31 октября парламентских выборов были «сфальсифицированы», и подписали меморандум, в котором обязались не входить в парламент десятого созыва, так как считают его «нелегитимным».

«Альянс патриотов Грузии» не присоединился к протесту других оппозиционных партий, так как выступает против прозападного курса, которого они все придерживаются.

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