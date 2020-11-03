Джакарта, , 14:38 — REGNUM В общей сложности 155 граждан Индонезии, которые в настоящее время находятся за границей, будут возвращены на родину 7 ноября 2020 года, сообщает Antara.

Более стони человек работают на 12 рыболовных судах, принадлежащих китайской компании Dalian Ocean Fishing.

В МИД Индонезии заявили, что сотрудничества между двумя странами Индонезией и Китаем поможет 155 гражданам Индонезии вернутся на родину.

Несколько китайских рыболовных судов столкнулись с различными судебными разбирательствами, от обвинений в эксплуатации рабочих и рабстве до торговли людьми.

Напомним, в мае 2020 года властям Индонезии удалось репатриировать 14 членов экипажа с китайского судна Long Xing 629.

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