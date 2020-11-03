Москва, , 14:31 — REGNUM Демократическая партия США не имеет конструктивной внутриполитической повестки. Об этом 3 ноября заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев на телеканале «Россия 24».

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«Сегодня Демократическая партия просто играет на антитрамповских настроениях. Всякие разговоры про Новый курс и про Рузвельта… демократы не знают, как выходить из этого кризиса, как бороться с пандемией и как подавить или рассосать эти огромные волнения на расовой почве», — заявил Васильев.

«Эти три пункта, которые в принципе могут ещё больше расколоть американское общество, и администрация Байдена только этим и будет заниматься в ближайшие три-четыре гола», — указал он.