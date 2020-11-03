Стокгольм, 3 ноября 2020, 14:28 — REGNUM Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала американских граждан идти на выборы и сделать выбор, который повлияет на судьбы «миллиардов людей» и «бесчисленных поколений». Соответствующее заявление она опубликовала 3 ноября на своей странице в Twitter.
Напомним, шведская активистка уже вмешивалась в президентскую гонку в США, когда в начале октября напрямую призвала своих подписчиков не только голосовать за кандидата-демократа Джо Байдена, но и «заставить всех голосовать» за бывшего вице-президента.