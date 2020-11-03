Нур-Султан, , 14:24 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил теракт со стрельбой в Вене. Об этом глава государства написал 3 ноября на своей странице в Twitter.

«Отвратительный теракт в Вене не имеет никакого оправдания. Солидарен с австрийским народом и его правительством», — написал президент. Он призвал объединить международные усилия в борьбе с терроризмом.

Ранее в министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали теракт в Вене. В МИД сообщили, что среди пострадавших и погибших нет граждан Казахстана. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека.

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