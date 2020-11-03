Тбилиси, , 14:21 — REGNUM Здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии в Тбилиси правоохранители обнесли металлическими щитами. Об этом 3 ноября сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Возле Центризбиркома на акцию собрались протестующие, которые заявляют, что итоги прошедших выборов в парламент «сфальсифицированы», и требуют от ЦИК признать результаты голосования несостоявшимися. Ранее сообщалось, что некоторые активисты пытались прорваться внутрь здания.

По данным журналистов, протестующие начали бить камнями по ограждению. Ранее сторонники оппозиционных партий провели автопробег от Площади Республики к зданию Центризбиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах, при голосовании по партийным спискам, победила «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Лидеры оппозиционных партий заявили, что итоги были «сфальсифицированы», и подписали меморандум, в котором обязались не входить в парламент десятого созыва, так как считают его «нелегитимным».

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