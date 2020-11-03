Париж, , 14:37 — REGNUM Министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн напомнила предприятиям страны, что удаленная работа для сотрудников является обязательной на время режима самоизоляции, если «все задачи могут быть выполнены без непосредственного присутствия в офисе».

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Выступая на радиостанции Europe 1, во вторник, 3 ноября, Борн заявила, что, несмотря на «невыполнение некоторыми предприятиями этого предписания», на время карантина удаленная работа является «обязательной», чтобы «снизить интенсивность социального взаимодействия» в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Министр также уточнила, что в случае нарушения к работодателям будут применены санкции.

Напомним, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 52 518 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,466 млн.

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