Киев, , 14:16 — REGNUM Украина не сможет получить гарантии, указанные в Будапештском меморандуме, поскольку данный документ — политическая декларация. Об этом заявила посол Германии на Украине Анка Фельдхузен 3 ноября в интервью «Интерфакс—Украина».

"Будапештский меморандум — это политическая декларация и не более, это не международный договор… То есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно», — сказала она.

Посол скептически отнеслась к идее расширения списка стран, участвующих в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Если Украина хочет расширить существующие форматы, я даже не знаю, были бы США, Великобритания, Канада готовы к этому? Всё-таки нормандский формат неплохо работает, и иметь больший круг участников», — отметила дипломат.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Согласно документу, Украина отдала ядерное оружие, оставшееся на её территории после распада СССР, в обмен на обещания безопасности со стороны России, США и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об использовании гарантий безопасности, указанных в меморандуме, был задан украинским избирателям в ходе опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.

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