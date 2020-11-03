Москва, , 14:11 — REGNUM В случае победы Джо Байдена на президентских выборах в США, Демократическая партия попытается откатить политическую повестку к тому виду, как она выглядела до президентского срока Дональда Трампа. Об этом 3 ноября заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев на телеканале «Россия 24».

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«Они представят «трампизм» как некий зигзаг истории. Ну, бывает, и в Америке тоже. И, в общем, их задача будет — очень быстренько подвести черту, где постараться это забыть как дурной сон, а затем вернуть всё на круги своя», — заявил Васильев. «Нас должна беспокоить просто откровенная русофобская позиция не только Байдена, но и верхушки всей Демократической партии. Если бы они подходили просто с точки зрения кривой безразличия к внешнему миру, можно было бы дать возможность ему порулить», — указал он.