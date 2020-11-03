Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Соединенным Штатам Америки требуется немного терпения, чтобы вернуться к уровню февраля 2020 года, когда в стране был самый низкий уровень безработицы за 50 лет. Об этом написал сенатор-республиканец Чак Грассли в своем твиттере 2 ноября.

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«Помимо увеличения ВВП на 33,1% за 3-й квартал, существует множество других экономических показателей, рассказывающих историю стремительного возрождения экономики после падения, вызванного вирусом», — утверждает политик.

Он призывает сограждан проявить терпение и настаивает, что экономический рост продолжится, а восстановление не займёт много времени.

Слова Грассли сказаны накануне выборов президента США.