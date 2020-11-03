Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Джо Байден уже доказал свою неэффективность, в отличие от Дональда Трампа, — эту мысль вице-президент США Майк Пенс развил 3 ноября у себя в твиттере по итогам предвыборного митинга в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган.

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«Когда Джо Байден был вице-президентом, Америка фактически потеряла 200 000 рабочих мест в обрабатывающей промышленности, и последний президент [Барак Обама] сказал, что эти рабочие места не вернутся. Он сказал: «а что, есть волшебная палочка?». Нам не нужна была волшебная палочка. Нам просто нужен был президент Дональд Трамп в Белом доме», — пишет Пенс.

Пенс указывает, что во время президентства Трампа всего за три года было создано 500 000 рабочих мест в обрабатывающей промышленности, в том числе почти 17 000 в одном только Мичигане.

Накануне стало известно, что неизвестные противники Трампа в Гранд-Рапидсе осквернили еврейское кладбище, исписав надгробия надписями «Трамп» и «Сделаем Америку снова великой».